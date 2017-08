Her i seks-syv meters højde umiddelbart nord for byggepladsen på Marbækvej i Frederikssund skal der etableres en udsigtsplatform, så nysgerrige kan følge med i brobyggeriet. Foto: Maj-Britt Holm

Brobyggeri får en udsigtsplatform

- Vi regner med at lave udsigtsplatformen i seks-syv meters højde, så man kan få udsyn over brobyggeriet og fjorden. Der bliver adgang til den udefra, så man ikke skal ind på byggepladsen først, fortæller Henrik Vincentsen, projektchef Vejdirektoratet.

Til efteråret skal entreprenøren i gang med at bore pæle ned i fjordbunden til de 16 bropiller og to brovederlag, som skal bære den 1,4 kilometer lange højbro fra Marbæk syd for Frederikssund til Tørslev Hage syd for Jægerspris. Desuden skal arbejdet med at sætte spunsvægge til den nedgravede motortrafikvej på Tørslev-Hage-siden i gang.