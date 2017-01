Brobyggere må larme til klokken 20

Entreprenør-konsortiet, der skal bygge Fjordforbindelsen Frederikssund med 1,4 kilometer højbro og knap 10 kilometer motortrafikvej ved Marbæk og Tørslev Hage, har fået dispensation af Frederikssund Kommune til at støje til klokken 20 på hverdage, hvis det bliver nødvendigt, og til også at tage lørdagen til hjælp til arbejdet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Man kan ikke bare stoppe midt i en støbning, så hvis de starter klokken 7 om morgenen, må de fortsætte til klokken 19 og 20 for at gøre støbningen færdig, forklarede Henrik Vincentsen.

- Der bliver gjort ret meget for at begrænse generne mest muligt, påpegede han, som oplyste, at der blandt andet vil blive arbejdet med midlertidige støjskærme, varsling af naboer ved særligt støjende aktiviteter og at opsætte den permanente støjskærm i sommerhusområdet Tørslev Hage, hvor der arbejdes tættest på naboer, så snart at spunsvæggene er på plads, ligesom der vil blive benyttet en teknik, så pælene ikke skal hamres, men bores 25-40 meter ned til kalken på fjordbunden.