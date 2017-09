Bristet ungdomsdrøm blev jubilarens held

Det kunne synes uretfærdigt, da 67-årige Hanne Hansen fra Frederikssund i sine spæde ungdomsår havde et brændende ønske om at blive politibetjent, men aldrig fik muligheden for at blive det. Som 17-årige blev hun ansat på hospitalet i Frederikssund, hvor hun brugte et år på en lidet ønsket køkkentjans, skriver Frederiksborg Amts Avis.