Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) fik lov til at klippe den røde snor ved bredbåndsfesten mandag aften i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor det blev fejret, at 265 husstande nu får fibernet. Foto: Viking Foto/Heine Larsen

Bredbånd til over 200 husstande

Sidste år lykkedes det arbejdsgruppen at få et tilskud fra regeringens vækstpakke på 6,2 millioner, som blandt andet skal bruges på udgravninger til kabler.

I mandags var der møde i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor de sidste detaljer omkring den fælles bredbåndsaftale faldt på plads. Bredbåndsaftalen omfatter familier fra Hørup, Kvinderup, Sundbylille og Slangerup, og omkring 300 mennesker var mødt op for at fejre det nye samarbejde.

Her lagde borgmester John Schmidt Andersen (V) vægt på, at flere lokale grupper burde søge støtte til fælles bredbåndsaftaler i 2017. De fælles bredbåndsaftaler er med til at skabe bedre internet i hele kommunen, og John Schmidt Andersen (V) håber, at det kan lokke nye virksomheder til byen.

Arbejdet med at få den nye forbindelse aktiveret begynder med det samme, og Yousee skal nu i gang med at lægge 42 kilometer fibernet i jorden. Det er stadig usikkert hvor lang tid udgravningen kommer til at tage, men Yousee satser på at have forbindelsen klar til august.