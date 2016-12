Kommunens beredskab har gjort, hvad det kunne for at sikre byen, men borgmester John Schmidt Andersen (V) savner redskaber til at lave en sluse ved Kronprins Frederiks Bro. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester savner redskaber mod vand

Han mener, at kommunen har forberedt sig rigtigt rigtigt godt på konsekvenserne af stormen Urd, og forventer, at der er sikret mod oversvømmelser de steder, hvor det kan lade sig gøre. Men der er nogle steder som blandt andet Skyllebakke Havn som ikke kan sikres med de nuværende redskaber.

Derfor er John Schmidt Andersen frustreret over, at kommunen endnu ikke har fået redskaberne til for eksempel at lave en sluse ved Kronprins Frederiks Bro til 135 millioner kroner for at sikre områderne i den indre del af Roskilde Fjord.