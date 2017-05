Borgmester gravede første »spadestik«

Se billedserie Borgmester John Schmidt Andersen (V) gravede første »spadestik«. Foto: Casper Suk Thorlacius

Frederikssund - 16. maj 2017 kl. 15:40 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag blev der taget første spadestik til de nye pavilloner, som allerede til august skal huse eleverne på de nye grunduddannelser, som uddannelsesstederne Esnord, TEC og SOPU i samarbejde med KNord udbyder på Campus ved handelsskolen i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Spadestikket, eller »grabstikket«, blev taget af borgmester John Schmidt Andersen (V), som i dagens anledning havde sat sig til rette i en gravko fra Just Pavilloner.

- I byrådet har vi et mål om, at Frederikssund Kommune skal tilbyde et dynamisk uddannelsesmiljø. Der er allerede en række spændende uddannelser på Campus i Frederikssund, og nu kommer der endnu flere til, sagde borgmesteren blandt andet, efter han var steget af gravkoen.

Også formand for kommunens Vækstudvalg, Ole Søbæk (K), deltog i talerækken, og han hyldede blandt andet det samarbejde, det har krævet at få de nye uddannelser til, og at få dem til at blive en succes på længere sigt.

Direktør for Esnord Inge Prip sluttede talerækken af, og også hun lagde vægt på samarbejdet med alle involverede parter.

- Det er afgørende, at der er et godt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Starter man her på stedet, er man godt i gang, sagde direktøren med henvisning til de mange døre, de nye grundforløb åbner for de studerende.