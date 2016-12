Store dele af Frederikssund Kommune slap for oversvømmelse, ikke mindst på grund af den store indsats for at beskytte ejendommene. Fjorden gik dog i land ved et hus nær Kronprins Frederiks Bro, og der er også ramte huse i Dalby Huse og i Kulhuse. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Vi slap nådigt fra storm

- Borgerne, beredskabet og kommunens stab har været godt forberedt på stormen og den forhøjede vandstand, og alle skal have stor ros for måden at håndtere situationen på. Jeg er glad for, at stormen og den høje vandstand trods alt ikke fik værre konsekvenser i Frederikssund Kommune, end det vi kan se nu. Men jeg er selvfølgelig ked af, at der også er borgere, som har fået skader på deres huse, siger John Schmidt Andersen (V).