I forbindelse med etablering af en ny cykelsti i Brobæksgade i Slangerup anlægges der en ny midterhelle på Stationsvej for at gøre det nemmere og mere sikkert at krydse vejen. Skitse: Frederikssund Kommune

Borgermøde om ny cykelsti

Frederikssund - 09. august 2017 kl. 05:44 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Kommune vil etablere en cykelsti på Brobæksgade i Slangerup, og derfor holdes der borgermøde om projektet torsdags den 17. august klokken 17.30-18.30 i Rådssalen i Administrationscenter Slangerup, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Projektet indebærer, at de eksisterende asfaltfortove i begge sider af vejen udvides, så der bliver plads til både cyklister og fodgængere på delte stier, adskilt fra den kørende trafik. Der anlægges desuden en ny midterhelle på Stationsvej, så det bliver nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen.

Projektet har til formål at skabe bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter i byen, og santidig får bymiljøet et løft i form af nye belægninger og ny belysning.

Projektet er et led i kommunens handlingsplan for cykelstier og er højt prioriteret. Cykelstien forventes at blive etableret allerede i år eller i 2018, og den finansieres af cykelstipuljen.