Borgerliste vil bremse aftale om fodboldbane

Frederikssund - 10. juni 2017

Sagen syntes afgjort, men nu stikker Tom Lysgaard fra Borgernes Liste en kæp i hjulet på ORI-Fodbolds bestræbelser på at få den helt rigtige erstatningsbane til 11 mands-kampe, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi trækker stikket til ORI's ansøgning. Grænsen er overskredet. ORI har takket nej til flere tilbud om erstatningsbaner. Vi synes det sender et mærkeligt signal til de andre foreninger, skriver Tom Lysgaard på facebook, og han henviser til, at det er misbrug af skatteborgeres penge at bruge i nærheden af en halv mio. kr. på en bane, som kan bruges halvandet år. Han har nu bedt om få sagen diskuteret igennem i byrådet.

Tom Lysgaard uddyber:

- Vi stemte imod på mødet i Fritidsudvalget, for jeg synes at en grænse her er overskredet. Kommunen har overkapacitet af fodboldbaner, og det er Idrætsrådet jo oveni købet enig i. Der er altså fodboldbaner nok, og samtidig er der partier, de taler om deleøkonomi osv. Så jeg finder det helt forkert at bruge så mange penge på en enkelt fodboldbane, der skal bruges i så kort tid, lyder stemmen fra Borgernes Liste. Det tager Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget, til efterretning.

- Ethvert medlem kan begære en sag for byrådet, og det er muligt, at det allerede kan komme på dagsordenen til det næste møde her sidst i juni, siger Morten Skovgaard.

ORI-Fodbold havde ellers indstillet sig på og sagt god for den nye løsning på erstatningsbane, inden idrætsbyen står klar, nemlig at grusbanen på Bjergvej ikke bliver på de først foreslåede 98 gange 65 meter, men på 103 gange 68, alternativt 102 gange 68 meter. Sådan som der var flertal for på mødet i Fritidsudvalget.

