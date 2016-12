Se billedserie Beboerne og tilkaldte hjælpere var mandag formiddag i fuld gang med at sikre husene i Skyllebakke Havn. Foto: Allan Nørregaard

Borgere knokler for at sikre huse mod vand

Frederikssund - 26. december 2016 kl. 14:13 Af Annemette Ross Jensen

Mandag formiddag var der hektisk aktivitet i Skyllebakke Havn, hvor beboere og tilkaldte hjælpere var i gang med at sikre de 65 boliger mod truende oversvømmelser fra Roskilde Fjord med fyldte sandsække.

- Vi gør, hvad vi kan med at fylde sække og lave spærringer nede ved fjorden og vores havn og hjælper hinanden, fortæller Jette Andersen, der er formand for beboerforeningeni Skyllebakke Havn. Hun oplyser, at beboerne gik i gang klokken 10 og viceværten var også var mødt med en trailer og et par mand til at hjælpe med de tunge sandsække

- Det er for at lave så meget som muligt, mens det er lyst, siger formanden, der ikke har det så godt med risikoen for oversvømmelser.

- Vi har jo prøvet det før desværre. Det er derfor, vi gør det. Det er også pyskisk for lige som at gør noget. Så har vi gjort noget, og vi håber selvfølgelig, at vandet bliver, hvor det skal, siger Jette Andersen