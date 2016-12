Se billedserie Entreprenør Niels Martin Viuff, Frederikssund, har taget fat på at opføre sin 5. etape med 36 lejligheder på Falkenborgvej i Frederikssund, hvor NIMA Ejendomme foreløbig har fået bygget 100 boliger. Til højre ses etape 4, hvor der var indflytning i efteråret, og den nye boligblok opføres i forlængelse af den. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Boligbyggeri skal få købstad til at vokse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligbyggeri skal få købstad til at vokse

Frederikssund - 30. december 2016 kl. 05:27 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal bygges masser af nye boliger og villaer i Frederikssund, så den gamle købstad kan klare sig i konkurrencen med andre store byer om at tiltrække nye beboere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I hvert fald, hvis det står til entreprenør Niels Martin Viuff, NIMA A/S, som netop har taget fat på at bygge 36 nye lejligheder, der skal stå klar til indflytning cirka den 1. oktober 2017 på Falkenborgvej i Frederikssund. Med nybyggeriet til omkring 35 millioner kroner vil ejendomsselskabet nå op på 136 boliger ud af de cirka 300, som han har planlagt at opføre i området.

- Over hele verden vil folk bo i de store byer, hvor der i forvejen bor mange mennesker. Og hvis vi skal tro på, at Frederikssund skal overleve som en af de byer, folk gerne vil bo i, skal den vokse med mange flere boliger, så vi har nok af kulturelle og rekreative oplevelser, sportsfaciliteter, barer og restauranter at byde på. Ellers vil folk fravælge Frederikssund, og byen kan ende som soveby, siger Niels Martin Viuff.

Entreprenøren henviser til, at der er over 100.000 ledige boliger i Danmark, men at de fleste af dem er placeret i byer, som har svært ved at tiltrække tilflyttere, mens der i Nordsjælland er ventelister på en bolig i de større byer.