Børnehavebørn sluppet løs i karruseller

- Det er en gammel tradition, og i år er det et nyt tivoli, men de heldigvis med på at fortsætte det her. Og så går børnene jo hjem og fortæller mor og far, at de skal tage dem med herned, sagde Søren Bloch Andersen, der er medlem af Skibby Byfest- og Eventudvalg og har været med i 10 år.