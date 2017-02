Se billedserie Nanna Olsen og bedstefar Benny Rosenberg prøvede sammen kræfter med tjansen som isskulptør. Foto: Casper Suk Thorlacius

Børn og voksne prøvede kræfter med iskold kunst

Frederikssund - 17. februar 2017 kl. 04:23 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15-20 børn og voksne benyttede sig torsdag af muligheden for at hugge og skære i store isblokke, som i dagens anledning var sat frem bagved Frederikssund Bibliotek. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her stod billedhugger Søren Cip Nielsen til rådighed med gode råd og vejledning til, hvordan man hurtigt kan lave sin egen skulptur skåret i is.

Fordelen ved at arbejde med is er ifølge Søren Cip Nielsen, at man meget hurtigt ser et resultat af sine anstrengelser.

- Især for børn er is et godt materiale. Det er nemlig ikke svært at håndtere, og børn kan typisk i løbet af cirka 20 minutter have lavet en skulptur. Sammenlignet med et materiale som for eksempel gasbeton sviner det heller ikke så meget, når man arbejder med is. Arbejdede man i beton, står man midt i en stor støvsky, siger Søren Cip Nielsen.

Otte-årige Nanna Olsen fra Frederikssund havde taget sin bedstefar Benny Rosenberg med for at gøre deres første erfaringer med at skære og hugge i isblokke.

Begge syntes, det var en god aktivitet at bruge lidt af Nannas vinterferie på.

- Det er sjovt. Det er sjovere end at sidde derhjemme, for her kommer man ud i det dejlige vejr, siger Nanna Olsen.

- Det er en god måde at være sammen på. Som Nanna siger, kommer man ud, og så er man aktiv på en anden måde, end man er vant til, siger Benny Rosenberg.