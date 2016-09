Børn lavede pynt til skolen

I denne uge har der været temauge på Trekløverskolen afdeling Falkenborg - den tidligere Falkenborgskolen- hvor eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet sammen med lærerne har sat fokus på venskab, hjælpsomhed og sammenhold gennem diverse former for mosaikkunst.

Formålet er, at eleverne får sat et ekstra fokus på begreberne og får en indsigt i, hvad det vil sige, samtidig med at mosaikkunsten skal pryde gangene og klasseværelserne rundt om på matriklen.

De forskellige årgange er delt på tværs af klasser med deres egen årgang, og derfor lærer de også at samarbejde med andre, de måske ikke kender så godt. Og så giver flere elever samtidig udtryk for, at de synes, det er sjovt at være med til at lave kunst, der skal hænge rundt omkring på skolen.