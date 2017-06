Se billedserie Marcuz Jess Petersen hejste som den første student fra Frederikssund Gymnasium flaget med rektor Peter Bech Sørensen. Foto: Casper Suk Thorlacius

Bo fra Klovn blev årets første student

Frederikssund - 20. juni 2017 kl. 04:34 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen kort efter klokken havde rundet 9.00 kunne 19-årige Marcuz Jess Petersen fra Vellerup kalde sig student - endda som den første i år fra Frederikssund Gymnasium, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Far Jess Petersen havde fået æren af at »krone« sønnen, efter han var blevet eksamineret i AT - for hans vedkommende en kombination af historie og biologi.

- Jeg fik et 7-tal. Jeg er tilfreds, for jeg ved, jeg gjorde, hvad jeg kunne, lød det efterfølgende fra studenten, som endnu ikke havde regnet på sit gennemsnit.

Som så mange andre studenter skal Marcuz Jess Petersen nu have et sabbatår, og han har allerede lagt en plan for, hvad der skal ske det næste års tid - og for så vidt også tiden derefter.

- Jeg skal arbejde og tjene nogle penge, og så vil jeg lave en aftale med en skuespiller, så jeg kan få nogle timer hos vedkommende, og så er planen, at jeg om et år skal søge ind på skuespilleruddannelsen, siger Marcuz Jess Petersen, som allerede har gjort sig en del erfaringer med faget.

Børnefamilier vil måske genkende ham fra filmene om »Antboy«, mens det voksne publikum i højere grad vil kunne kende ham som Mia Lyhnes nevø Bo i Casper Christensen og Frank Hvam-filmen »Klovn - The Movie«, hvor han blandt andet tager med komikerne på »Tour de fis'« og får taget en selfie med Medina.

- Jeg taler stadig med Casper og Frank en gang i mellem, og jeg blev også inviteret til premieren på deres seneste film. Nu skal de jo snart til at lave en ny sæson af Klovn, og hvis de spørger, om jeg vil være med, så siger jeg da helt sikkert ja, for det var en stor oplevelse at være med til, siger han.