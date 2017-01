Blegnet kunstskandale i ny udstilling

Forargelsen ville ingen ende tage, da den danske kunstner J. F. Willumsen (1863-1958) sendte raderingen »Frugtbarhed« med sin højgravide kone Juliette, ledsaget af et kornaks og en tekst på fransk, hjem fra Sydfrankrig til åbningen af Den frie Udstilling i København i 1891. Kunstanmelderne var oppe i det røde felt. En syntes, det lignede noget fra en skoledrengs kladdehæfte; en anden, at det måtte være en dårlig spøg, mens andre ligefrem krævede at få værket fjernet af politiet.

- Med en enkelt, dekorativ streg og et tydeligt symbolsk indhold i sidestillingen af den gravide kvinde og det modne korn, så var Willumsen på kollisionskurs med den etablerede danske kunstverden - og det vidste han godt. I den franske tekst forsøger han således at forklare, at folk har lært at værdsætte den gamle kunst med sit gamle formsprog, men en ny kunst, som har et nyt formsprog, skal man først lære at kende, før man forstår det. Med andre ord skulle publikum ikke fortvivle, hvis de ikke forstod hans radering, sagde museumsdirektør Annette Johansen ved åbningen af hendes sidste udstilling på J. F. Willumsens Museum mandag eftermiddag, inden hun den 1. februar bliver ny direktør på Thorvaldsens Museum i København.