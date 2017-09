Frederiksborg Amts Avis mødte de to teleteknikere Luis Pereira og Nuno Francisco fra det portugisiske selskab Constructel, der arbejder for You See, i Østergade i Frederikssund, hvor de gik fra kabelskab til kabelskab for at opgradere kabelnettet til et giganet. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Blandt verdens første på lynbredbånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blandt verdens første på lynbredbånd

Frederikssund - 13. september 2017 kl. 20:44 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teleselskabet YouSee har i disse dage sendt en mindre hær af mænd i neongule veste ud i Frederikssund-området for at opgradere deres kabelnet til et giganet, så firmaet fra starten af 2018 kan tilbyde bredbånd med hastigheder op til 1.000 Mbit per sekund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

YouSee er blandt de første kabel-tv-selskaber i verden til at indføre den nye bredbåndsteknologi. Når teknikerne er færdige i Frederikssund, vil 8.000 husstande her være blandt de første i Europa til at få adgang til den nyeste bredbåndsteknologi på markedet, oplyser selskabet.

- Vi er i gang med at opgradere kabelnettet til et giganet i hele Danmark. Det giver et hurtigere og mere stabilt net, og samtidig indbygger vi flere alarmer, så vi bedre kan se, hvis der er noget, der skal rettes, forklarer Jacob Mortensen, tv- og bredbåndsdirektør hos YouSee, og selskabet forventer lige frem, at de nye overvågningsalarmer vil føre til, at fejl kan rettes, før kunden opdager dem.

Opgraderingen til giganettet rundt om i Danmark begyndte i efteråret 2016, og det forventes afsluttet næste år, hvor lidt mere end halvdelen af landets husstande vil kunne få adgang til bredbånd med hastigheder på op til 1.000 Mbit per sekund, mens 20 procent der ud over vil kunne opnå hastighed på op til 100 Mbit i sekundet.

- Vi kan se i vores net, at trafikken stiger med 40-50 procent år for år. Især i Danmark er vi glade for at være digitale, og jeg tror ikke, der er så mange andre steder, hvor trafikken stiger med de vækstrater. Det føler vi, at vi er nødt til at gøre noget ved, siger Jacob Mortensen.