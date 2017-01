Billeder: Vikingebigband øvede før koncert

Og der er ikke tale om en relancering af bigbandet, men et nyt navn har alligevel været undervejs længe. Det handler om at skabe at skille sig ud fra andre bigband og derved skabe noget mere opmærksomhed på både Frederikssund Viking Big Band og Frederikssund, fortæller big band-medlemmerne Frode Holdgaard og Niels Elberling, der spiller henholdsvis trækbasun og lur og klaver. De har begge været en del af bigbandet i cirka fem år.

- Det er jo imponerende, at en by som Frederikssund i så mange år har kunnet mønstre så godt et bigband. Men vi tænkte, at der skulle ske noget nyt for at sælge byen og bandet endnu mere, og så var det oplagt med Frederikssund Viking Big Band, fordi vikinger og Frederikssund jo hører sammen. Men det har taget noget tid at få gennemført, for der skulle lige være stemning for det i bandet, fortæller Niels Elberling.