Billeder: Småbørn kælede med krabber og fisk

Frederikssund - 15. september 2016 kl. 05:53 Af Elias von Staffeldt og Jakob Markert Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagplejebørn var onsdag inviteret til »Klap en fisk« på Sydkajen. Småbørnene fik også lov til at smage på stegt ål.

For enden af grusstien bag de røde træhuse på Sydkajen er 46 småbørn i alderen 0-3 år samlet med deres dagplejemødre for at få sig et sanseindtryk af de større fra den hvide spand, hvori en masse krabber, skrubber, ålekvabber og ål ligger og skvulper rundt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Normalt kommer der kun en enkelt børnehave eller skoleklasse på besøg ad gangen, men denne solskinsrige og varme onsdag midt i september har Frederikssund Fritidsfiskerforening valgt at invitere flere på samme dag til »Klap en fisk«.

Lige nu er det de mindste, der er forbi for at se, røre og ikke mindste smage på de ål, der blivet stegt over et sagte blus i udendørskøkkenet.

- Rent sansemæssigt er det en sjov oplevelse for børnene. Derudover er det også et socialt arrangement, som foregår lokalt. De synes, at krabberne er sjove er fascinerede af den store fladfisk, fortæller dagplejemor Kristina Hammild.