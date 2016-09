Se billedserie 23-årige Liza C. Pedersen fra Frederikssund deltager i årets udgave af Robinson Ekspeditionen. Foto: TV3

Billeder: Liza dyster på øde ø i Robinson Ekspeditionen

Frederikssund - 10. september 2016 kl. 07:36 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23-årige Liza C. Pedersen fra Frederikssund trængte til en udfordring og havde haft lyst til at prøve noget ekstremt, og derfor pressede nogle veninder på, for at hun skulle melde sig til realityprogrammet Robinson Ekspeditionen på TV3, hvor hun medvirker i den igangværende sæson, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Optagelserne sluttede i starten af sommeren, og indtil nu har to ud af 13 afsnit rullet over skærmen mandag aften. Og det er altså med lokalt islæt, idet Liza C. Pedersen, der til dagligt læser specialpædagogik i Hillerød, kæmper med om titlen som årets Robinson.

Og det er ikke tilfældigt, at det lige blev Robinson Ekspeditionen, Liza C. Pedersen meldte sig til. Hun ville nemlig gerne udfordre sig selv ved at prøve noget ekstremt, og der var Robinson det oplagte valg.

- Jeg har altid været lidt et tryghedsmenneske, så jeg havde brug for at komme ud af min comfortzone. Jeg ville gerne deltage i Robinson, fordi det er også krævende, og man lærer noget om sig selv. Jeg har blandt andet lært, at selvom jeg er presset, så har jeg overskud til at tage mig af andre, og at jeg er lige så psykisk stærk, som jeg havde regnet med, fortæller Liza C. Pedersen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 10. september.