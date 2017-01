Billeder: Købmand åbner spisested

Muhammed Ashfaq, der også går under navnet Momo, har i 12 år drevet købmandsforretning i Gerlev i Hornsherred. Nu har han taget skridtet videre. Den 14. december åbnede han nemlig op for spisestedet »Momo« med pizzeria og indisk mad i lokalet ved siden af købmandsforretningen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Muhammed Ashfaq gik selv med tankerne om måske at starte et spisested, og i sin daglige omgang med kunderne i købmandsforretningen gav flere kunder udtryk for, at de syntes der manglede et spisested i Gerlev og omegn- udover Gerlev Kro.