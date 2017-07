Næstformand i Teknisk Udvalg, Jens Ross Andersen (V), møder beboere - Keld Ingversen (t.v.) og Annette Munthe og Erik B. Hansen (t.h.) - på Askevej i Jægerspris for at høre om deres syn på vejens nye plastikbump, der får visse bilister til at køre uden om og ind over den niveaufri cykelsti og fortov. Foto: Maj-Britt Holm

Bilister blæser på bump

Frederikssund - 26. juli 2017 kl. 05:12 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De er livsfarlige, og stod det til mig, burde de fjernes i morgen. Jeg er lidt chokeret over, at det er så grelt.

Sådan siger næstformand i Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Jens Ross Andersen (V), om plastikbump, kommunen etablerede som forsøg på Askevej i Jægerspris i vinter, og som udvalget besluttede at bevare lige før sommerferien. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bumpene i sig selv er ikke problemet. Men visse bilister respekterer ikke bump og formålet med dem. Under en besigtigelse af de syv bump sammen med beboere på vejen oplevede politikeren selv, at en bilist tog vejen uden om et bump og ind over den niveaufri cykelsti og fortov ved siden af.

- Jeg har det fint med de bump, for det får farten ned. Men problemet er, at folk kører uden om dem, og det skaber farlige situationer, ikke mindst for børn her på vejen, siger Peter Halle, der bor på Askevej, og som spørger, om der skal slås nogen ihjel, før der skrides ind overfor de lovløse tilstande.

Kommunen har sat steler op ved fire bump for at forhindre biler i at køre uden om, og nu vil teamleder Henriette Andersen fra Vej og Trafik-afdelingen se på, om der skal mere til, ligesom Nordsjællands Politi anmodes om at gennemføre en trafikkontrol.