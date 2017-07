En 25-årig mand fra Skibby blev onsdag aften anholdt af politiet og sigtet for at have kørt bil på Færgelundsvej i Jægerspris med både alkohol og narko i blodet. Foto: Kenn Thomsen

Bilist taget med sprit og narko i blodet

En 25-årig mandlig bilist fra Skibby blev onsdag aften klokken 21.10 standset på Færgelundsvej i Jægerspris af politiet, der nu sigter ham for at have kørt bil med både alkohol og narko i blodet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bilisten blev bedt om at puste i alkometeret, og betjentene tog en spytprøve på ham for at tjekke for euforiserende stoffer, og begge dele gav så meget udslag, at de valgte at anholde ham og køre ham til hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som nu undersøges nærmere.