Bi-plan er godt på vej

Frederikssund - 20. januar 2017 kl. 18:50 Af Maj-Britt Holm

Stor Stue på Gerlev Kro var proppet til randen, da naturorganisationen PLAN Bi holdt orienteringsmøde onsdag med næsten 140 mennesker, der lagde øre til foredrag om vilde bier, PLAN Bi og snaps, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nina Launbøl Hansen, Gerlev, der er stifter af PLAN Bi, glæder sig over det store fremmøde trods lokal konkurrence fra et borgermøde om den kommende broforbindelse over Roskilde Fjord og en VM-håndboldkamp i tv.

- Først tryllebandt bi-ekspert Lotte Skov over 70 mennesker ved at fortælle om nogle af vores mange arter af vilde bier. Hvad kan bierne lide at spise, hvor bor de, og hvordan og hvorfor vil det være en god idé at passe lidt bedre på dem?, oplyser Nina Launbøl Hansen.

Om aftenen deltog 66 mennesker i en honningmiddag og et orienteringsmøde om, hvordan den nye naturorganisation vil stable en lokal bi-redningsplan på benene i form af aftaler, først med Frederikssund Kommune og lokale landmænd, og siden gå videre til andre kommuner. I forvejen er fødevarekæden Coop en samarbejdspartner.

- Grundtanken er, altid at »pakke« historien om vores vilde bier ind i noget, som er konkret for folk. Derfor sluttede aftenen med et foredrag om snaps. For uden bier - intet at lave snaps af, lyder det fra Nina Launbøl Hansen.