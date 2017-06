Besøgsbabyer hitter på Pedershave

Alle forældre er enige om det - babyer, familiens små guldklumper, er bare skønne. Men en besøgsordning på Omsorgscentret Pedershave i Frederikssund peger i retning af, at man ikke behøver være nært familiemedlem til de små pus for at have fornøjelse af den livsglæde, som babyer er indbegrebet af, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi kan simpelthen se, at der sker noget med de ældre, når de ser babyerne. Nogle af de borgere, som normalt ikke viser spontan glæde, smiler og liver op. Det at se eller holde en baby vækker nogle følelser hos de ældre, som får en form for trang til at give noget til og drage omsorg for de små, og der er ingen tvivl om, at vores babybesøg har været en stor gave, som er med til at binde generationerne sammen, siger centerleder Henriette Thomsen.