Frederiksborg Brand & Redning lagde water tubes ud på havnen for at beskytte Frederikssund by under stormen Urd 2. juledag. Men selv om DMI varsler forhøjet vandstand torsdag eftermiddag, når det ikke op i nærheden af Urd, forsikrer beredskabschef Kim Lintrup. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Beredskab holder øje med vejret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beredskab holder øje med vejret

Frederikssund - 12. januar 2017 kl. 13:17 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DMI varsler blæst med kraftige vindstød og forhøjet vandstand i fjordene på 100-110 centimeter om eftermiddagen torsdag den 12. januar. Det får Frederiksborg Brand & Redning til at holde øje med vejret, men der er ikke umiddelbart nogen fare, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den forhøjede vandstand i blandt andet Roskilde Fjord og Isefjorden er langt fra de niveauer, som vi oplevede under stormen Urd, hvor beredskabet lagde water tubes ud for at beskytte blandt andet Frederikssund by.

- Vandstanden skal væsentligt højere op, før det giver problemer. Men nu har vi lige haft stormvejr og forhøjet vandstand i jul- og nytårsdagene, og det sidder ubehageligt for dem, der bor tæt på vandet. Som faglig myndighed vil vi derfor gerne oplyse, at der kommer lidt mere vand i fjorden nu, og det blæser, men det er ikke noget, man behøver at være urolig for, fastslår beredskabschef Kim Lintrup, Frederiksborg Brand & Redning, som dog peger på, at der kan være risiko for, at vindstød kan vælte træer, som er rykket løse under Urd.

Først ved en forhøjet vandstand på omkring 130 centimeter, begynder beredskabet at overveje, om der skal gribes ind.

- Det er ikke, fordi at vi ved 130 centimeter forventer at få vand ind, men hvis bølgetoppen slår ind over, kan den måske nå op

i 150 centimeter, og derfor vil vi i det tilfælde overveje, om vi skal gøre noget, og hvor, siger Kim Lintrup.

Ifølge beredskabschefen er stærke storme og oversvømmelse med på listen over de 13 største risici for det danske samfund, som Beredskabsstyrelsen har offentliggjort dags dato, i et såkaldt Nationalt Risikobillede, hvor terrorhandlinger, cyberhændelser og nukleare ulykker også er nævnt, og som landets beredskaber skal være forberedt på.

Både Frederikssund Kommune og Frederiksborg Brand & Redning følger situationen, og såfremt det er aktuelt, vil de opdatere med nye informationer på kommunens hjemmeside og kommunens Facebookside.