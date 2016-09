Bålhytte indviet til Naturens Dag

Det var en særlig dag for spejdergruppen Ræven Skibby Trop og Flok, da de søndag havde inviteret til Naturens Dag i spejderlejren i Normandsmosen. Den helt nye bålhytte, der har været tre år undervejs, blev nemlig indviet, ligesom der også var diverse aktiviteter, der gav et indblik i spejdertilværelsen.

Og inden aktiviteterne for alvor gik i gang, var borgmesteren, der netop var hjemvendt efter et kort visit i Finland, blevet bedt om at indvie spejdernes nye bålhytte, der har kostet 62.000 kroner. Frederikssund kommune har bidraget med 31.000 kroner, og ligeså har Friluftsrådet, mens spejderne selv har stået for at opføre hytten.