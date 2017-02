Frederikssund Kommune fik fordoblet antallet af byggeansøgninger på erhvervsområdet fra 2015 til 2016. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Antallet af byggesager fordoblet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antallet af byggesager fordoblet

Frederikssund - 11. februar 2017 kl. 05:05 Af Casper Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Kommune modtog 48 byggeansøgninger på erhvervsområdet i 2015. I 2016 var tallet næsten fordoblet og endte på 93 sager. Sagsbehandlingstiden er dog stadig kun syv dage i gennemsnit, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er glad for at kunne konstatere, at vores virksomheder har mod på fremtiden og lyst til at bygge ud og om. Det er imponerende flot, at antallet af erhvervsbyggesager er fordoblet på blot ét år, siger Ole Søbæk (K), formand for Vækstudvalget.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag var i 2016 syv dage for komplicerede byggesager (for eksempel landbrug, erhvervs- og etagebyggeri samt tilbygninger hertil). Dermed lever Frederikssund Kommune fuldt op til servicemålet, som i 2016 var sat til 6-10 uger.

- Jeg er stolt af, at vores administration har kunnet løfte denne ekstra arbejdsbyrde, uden at det er gået udover sagsbehandlingstiden eller kvaliteten. I 2017 vil vi fortsat have fokus på at yde en kompetent og effektiv sagsbehandling af erhvervssagerne, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.

I forbindelse med, at der gives en tilladelse udsendes et spørgeskema, der fokuserer på ansøgers oplevelse af sagsforløbet. Over 80 procent svarer, at de er godt tilfreds sagsbehandlingen. Kun to procent er utilfredse med forløbet af deres byggesag.

- Ikke alt går 100 procent glat, men der er en fortsat voksende tillid mellem ansøgere og kommunen, der bevirker, at selv mere komplicerede problemstillinger løses til alle parters tilfredshed og ofte med afsæt i en god forhåndsdialog. Internt fokuserer vi fortsat på de tværfaglige sagsgange, idet vi har en særlig opmærksomhed på at optimere samarbejdet med Beredskabet, der på grund af strukturændringer har haft svært ved at følge med, siger Tina Tving Stauning.