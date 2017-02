Alternativ messe bevæger sig i den rigtige retning

Se billedserie Sussie Baun Madsen (i sort) lægger horoskop for Birte Sørensen fra Frederiksværk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Frederikssund - 20. februar 2017 kl. 04:47 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag og søndag blev der for 17. gang afholdt alternativ helsemesse i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris. Det er den 83-årige zoneteraupeut Leiff Pedersen fra Jægerspris, der i sin tid tog initiativ til at skabe en messe, hvor alternative behandlere kunne mødes, og siden da har messen undergået en stor udvikling.

- Jeg er en smule stolt over den udvikling, messen har gennemgået. Da jeg i sin tog initiativ til at skabe en messe, gjorde jeg det, fordi der sagt lige ud ikke skete en skid på det alternative område i det daværende Jægerspris Kommune. Ved den første messe var vi vel to-tre behandlere, og de få gæster, der kom, var vores familier, siger Leiff Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

- I dag har vi 13 stande, og der kommer mange flere gæster, så jeg synes, det er flot, det vi har opnået, siger han.

I dag har Leiff Pedersen givet stafetten videre til Sussie Baun Madsen, der arbejder med astrologi.

Ifølge hende var der i omegnen af 120 gæster i Rejsestalden lørdag, og hun forventede ved messens åbning søndag, at lige så mange gæster ville lægge vejen forbi den dag. Et flot besøgstal, hvis man spørger hende og Leiff Pedersen.

Blandt søndagens gæster i Rejsestalden var blandt andre Birte Sørensen fra Frederiksværk.

Hun skulle have lagt horoskop hos Sussie Baun Madsen, fordi hun havde nogle uafklarede spørgsmål, som hun havde behov for at få svar på.

- Jeg har prøvet det før, da jeg var faret lidt vild i livet, og det hjalp mig til at få noget at forholde mig til. Dengang drejede det sig om kærlighed, forklarer Birte Sørensen, som efter seancen hos astrologen følte, at hun havde fået de svar, hun havde behov for.

- Jeg føler, at jeg har fået et overblik over nogle spørgsmål om livet, jeg manglede før, siger Birte Sørensen.