Alarm: Farlige kemikalier gjorde mand dårlig

Tidligere på dagen fandt to mænd, der var ved at rydde op i et lille aflukke i en tilbygning, en række grønne kemikalieflasker af glas. Da de lukkede flaskerne op, blev de meget dårlige.

- Det var mig, der åbnede flaskerne, fortæller Steffen Jensen. Jeg blev helt dårlig og måtte ned og kravle. Min kammerat fik trukket mig væk. Og så slog vi alarm til politiet.

Steffen Jensen er lillebror til den tidligere ejer. Ejendommen er solgt og der skulle ryddes op, inden de nye ejere overtager den gamle gård.

- Under oprydningen fandt vi nogle papirer, hvor der stod nogle kemiske optegnelser. Derfor tjekkede vi det. Det er en stor gård, og det lille aflukke havde vi aldrig tidligere set, fortæller Steffen Jensen.

I første omgang kom en akutlæge og også kemikalieberedskab til stede. Sidstnævnte vurderede, at der var behov for at tilkalde bomberyddere, så en EOD-enhed blev sendt ud.

Ifølge EOD var indholdet i flaskerne farligt. Derfor tog bomberydderne dem med sig. De skal nu undersøges for indhold.

- Der har tidligere boet en ældre mand på ejendommen, så det er nok ham, som i sin tid har købt flaskerne, vurderer Steffen Jensen.

For Steffen Jensen var det en voldsom oplevelse, også fordi kemikaliefundet udløste et så stort opbud af politi og redningsmandskab.

Sent lørdag var han dog på højkant igen og uden mén.

- Jeg blev tjekket i ambulancen, men selv om de ville have mig med til et tjek på sygehuset, så fik jeg det hurtigt godt igen, så det synes jeg ikke var nødvendigt, fortæller han sent lørdag aften.

Kemikaliefundet og den dårlige oplevelse betød, at de ikke nåede at rydde mere op lørdag. Så også søndag skal de fortsætte med oprydningen.