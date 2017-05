Ægtepar har fået grønt lys til at udleve drøm

De har netop fået landzonetilladelsen til at indrette to længer på deres gård til i alt fire ferielejligheder og et festlokale, og dermed er første skridt på vejen mod at blive værter for familier, der ønsker en afslappet ferie på en bondegård, taget.

- Planen er, at man kan holde sin ferie her i bedste Morten Korch-stil. Her kan man komme på landet og opleve livet tæt på vores heste, høns, kaniner og katte og også være tæt på den smukke natur. Vi er tæt på fjorden, og den vil vi også forsøge at give mulighed for at udnytte med for eksempel kajaksejllads, lige som vi også vil sørge for, at der er cykler, så man kan komme rundt i området, siger Sarah Helene Christiansen.