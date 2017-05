Årets fest blev fejret i trygge rammer i Bløden

- Vi gør det for at sikre, at de unge kan have en god fest, og at de samtidig kan føle sig trygge. Vi står klar, hvis de har brug for hjælp, og jeg tror, at de synes, det er en rar back up at have, siger SSP-konsulent i Frederikssund Kommune, Jacob Jørgensen.