Der var stor interesse, da LokalBolig og Peter Kyster fra 3Byg Tag & Facade lørdag vholdt åbent hus for deres reespektive nybyggerier i Vinge. Også TV2 Lorry var til stede.

Åbent hus i Vinge betalte sig

Frederikssund - 10. januar 2017 kl. 05:47 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke bare mange gæster, da der søndag var åbent hus for de kommende boliger i Deltaparken og Vingeshus i den nye by Vinge. Der var også flere gæster, der var mere end almindeligt meget interesserede i de nye byggerier, og kom med konkrete forespørgsler. Det fortæller Peter Kyster, der via sit firma 3Byg Tag & Facade opfører fire toplans rækkehuse på Okavangovej, samt Kasper Nielsen Lilja fra LokalBolig, der står for salget af 15 villaer, som opføres af Bach & Roed ApS på Carmarquevej, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi havde flere end 100 besøgende. Det var over forventning, når man tænker på årstiden, og at der end ikke står et færdigt hus, som vi kan vise frem, siger Kasper Nielsen Lilja fra Lokalbolig.

Ligeledes var Peter Kyster positivt overrasket over fremmødet.

- Vi havde flere end 20 par på besøg. Vi henvender os primært til unge familier, der skal have noget plads, og dem var der en del af. Det giver gode forhåbninger, og det var en god start på 2017, siger han.

Er man interesseret i at se byggerierne nærmere an, er der mulighed for det igen i den kommende weekend.

Lørdag den 14. januar klokken 14 holder Lokalbolig igen åbent hus.

Søndag den 15. januar klokken 13-14 holder Peter Kyster åbent hus i sin såkaldte mock-up - en container, hvori man kan se illustrationer, eksempler på de udvendige facader m.m.

