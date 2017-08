Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

82-årig kvinde afviste en mistænkelig mand

Frederikssund - 02. august 2017 kl. 11:19 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 82-årig kvinde fra Frederikssund slap muligvis for at blive offer for en tricktyv ved at afvise en mistænkelig mand.

Specialkonsulent Henrik Duus fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at kvinden tirsdag mellem 12.45 og 14.13 først var i Nordea for at hæve penge, og derefter besøgte forskellige forretninger i Frederikssund.

Den sidste var Aldi, og derfra cyklede hun hjem til sin bopæl på Ådalsvej. Da hun nåede frem, kom en grøn Suzuki kørende forbi hende, men bakkede tilbage og parkerede lige ud for hendes bopæl.

En mand steg ud, og en kvinde blev siddende i bilen, mens manden gik ind i den 82-årige kvindes opgang.

- Forurettede synes, det er mærkeligt, og tænker: »Jeg går ikke ind, så længe han er der«, fortæller Henrik Duus.

Derfor blev hun stående og ventede, og da hun havde ventet lidt, kom manden ud igen. Først gik han over mod bilen, men så vendte han om, og gik hen til den 82-årige og sagde noget, hun ikke rigtigt forstod, men tolkede som, at han gerne ville hjælpe hende med at bære hendes indkøb ind.

Men kvinden afviste hans tilbud, og sagde, at det kunne hun sagtens klare selv, hvorefter hun tog sine indkøb og gik ind.

- Vi kan jo ikke sige, at det er kriminelle, men det her modus har vi set masser af gange, hvor man har hævet penge og bliver kontaktet senere, og jeg synes, det er friskt af den 82-årige at afvise ham, fastslår Henrik Duus.

