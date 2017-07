Se billedserie Allerede efter halvanden måneds drift balancerer regnskabet for Bru?sen i Sønderby, der onsdag aften inviterede til bankospil i den gamle købmandsforretning, som frivillige har genoplivet på forsøgsbassis her i sommer. Foto: Dorthe Lumholt

Send til din ven. X Artiklen: 50 store og små til banko i Bru'sen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

50 store og små til banko i Bru'sen

Frederikssund - 07. juli 2017 kl. 16:50 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap 50 mennesker mødte op, da Dorthe Lomholt fra Støtteforeningen for Bru'sen i Sønderby onsdag aften arrangerede bankospil, hvor erhvervsdrivende havde sponsoreret præmier, blandt andet to timers rengøring, vinduespudsning, bilvask, smukke blomster, lokal brugskunst, et brætspil, gode vine og meget andet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Deltagerne i forsynede sig rigeligt med banko-plader, og ind imellem måtte de bede om time-out, fordi de havde mange numre at markere. Mads på seks år vandt for eksempel en dunk æble-solbær juice - og en pose kaffe til sine forældre, fortæller Nana Groth fra Bru'sen.

- Dorthe Lomholt, som selv er en passioneret bankospiller, styrede arrangementet igennem, så alle fik en god oplevelse. Arrangementet gav samtidig en solid indtjening, som gik ubeskåret til støtteforeningen bag Bru'sen, beretter Nana Groth.

Som et forsøg har en skare frivillige genoplivet den gamle købmandsbutik i Sønderby sommeren over som samlingspunkt ikke bare for Sønderby, men også de omkringliggende byer på Hornsherred.

- For nuværende ser det ud til, at det giver rigtig god mening, i særdeleshed som et samlingspunkt for byen og omkringliggende områder. Allerede efter godt halvanden måneds drift balancerer regnskabet med et fint rundt 0, uden at der er tæret på medlemmernes kontingent på 100 kroner årligt, oplyser Nana Groth, som tilføjer, at antallet af medlemmer og besøgstallet er stigende.

Næste arrangement er højtlæsning af Bjarne Reuters »Kaptajn Bimse og Goggeletten« for børn og barnlige sjæle søndag den 9. juli klokken 13-14 samt et foredrag om det lokale fugleliv ved Uffe Gjøl den 17. august. Desuden er der en workshop i linedance, bolsjeworkshop for børn og andet sjovt i støbeskeen. Man kan holde øje med flere arrangementer på Facebooksiden Sønderby Brus.