50 års jubilæum bliver fejret med et ton stegt flæsk

- Der bliver ikke mulighed for at bestille bord, for der er lagt op til, at der skal være lidt flydende udskiftning. Vi håber og tror nemlig på rigtigt mange gæster, og så stor er kroen jo heller ikke, siger Arne Sørensen. Han gætter på, at der måske kommer op imod 1500 gæster for at fejre dagen med værtsparret.