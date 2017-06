250 cyklede med på touren

Se billedserie Og så kører de i torsdagens Tour de Slangerup. Foto: Maj-Britt Holm

Frederikssund - 02. juni 2017 Af Maj-Britt Holm

Omkring 250 store og små cyklister stillede op torsdag, da Slangerup City- og Erhvervsforening arrangerede det årlige Tour de Slangerup i byens gader, der lå hen i bragende aftensol og lange skygger, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formålet var at komme ud at røre sig sammen med andre, men også at samle penge ind til Børnecancerfondens arbejde via fondens hovedsponsor Team Rynkeby, der også var repræsenteret blandt rytterne.

Allerede før starten gik klokken 18, kunne Peter Nielsen fra cityforeningen fortælle, at Brand af 1848-fonden havde doneret 25.000 kroner til Børnecancerfonden. Han var rimelig tilfreds med deltagertallet på 250, selv om det er 100 under sidste år.

- Der bliver jo ingen udgifter, og alt handler ikke penge, sagde han, da Frederiksborg Amts Avis kiggede forbi speakerteltet, hvor et kæmpe opbud af løbspræmier - omkring 100 - stod og ventede på nye ejere.

Tine Skovmøller, der kommunikationsansvarlig i Børnecancerfonden, var mødt op i Slangerup for at takke for det store engagement, som cityforeningen og Team Rynkeby lægger i touren hvert år.

- Det er flot, at alle bakker op om det i byen, og at handelsstandsforeningen bliver ved med at gøre så meget, sagde hun.

Peter Nielsen var også en glad mand, da årets Tour de Slangerup sluttede.

- Vi fik omkring 60.000 kroner ind til Børnecancerfonden. Folk var glade og tilfredse. Vi fik kæmpe ros for arrangementet, og det vigtigste var, at ingen kom til skade, forklarede den tidligere formand for Slangerup City- og Erhvervsforening.

Hovedpræmien i touren var et rejsegavekort på 7.500 til byens rejsebureau, Kipling Travel. Mads Heidemann fra Handelsbanken, der også er sekretær i Slangerup City- og Erhvervsforening, vandt lodtrækningen om det. Men herefter skyndte han sig at donere det til en Team Rynkeby-auktion, så der kan komme lidt ekstra i kassen til Børnecancerfonden.