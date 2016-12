20 frivillige er i gang med at sikre mod vand

20 frivillige er gået i gang med at sikre Frederikssund By med Water Tubes. Foto: Jens Wollesen

Frederikssund - 26. december 2016 kl. 10:36 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20 frivillige mødte mandag morgen ind for at være med til at sikre Frederikssund Midtby mod de oversvømmelser, der kan true byen, hvis vandstanden i Roskilde Fjord stiger til op mod 170 centimeter over normal vandstand.

- Vi går i gang nu nede i midtbyen og lægger spærringer ud fra omkring Føtex nedenom Restaurant Toldboden og over på Nordkajen, oplyser beredskabsdirektør Kim Lintrup fra Frederiksborg Brand og Redning til Frederiksborg Amts Avis.

- Lidt senere på dagen er vi omme på Stenkærsvej ved Sydkajen, og vi går også i gang med at lægge både nord og syd for Kronprins Frederiksb Bro for at undgå vand i krydset, som kan spærre for passage af broen, fortsætter han.

Den forhøjede vandstand truer også husene i Skyllebakke Havn, som det ikke er muligt at sikre med Water Tubes.

- Problematikken om selve Skyllebakke Havn er, at husene ligger så lavt, og vandet ligger helt ind til husene, men jeg ved, at man selv er gang med at gardere med sandsække fra kommunen, siger Kim Lintrup.

Ifølge Frederikssund Kommune er der kørt 40 ton grus og 2000 sække til Skyllebakke Havn, så beboerne kan fylde sække og sikre deres boliger mod vandet.

Desuden opfordres beboerne til at sikre deres værdier ved at placere dem over gulvhøjde for en sikkerheds skyld.