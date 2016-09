Foto: Kenn Thomsen Foto: THOMAS OLSEN

20-årig varetægtsfængslet for afpresning

Frederikssund - 07. september 2016

En 20-årig mand fra Frederikssund er ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Lyngby tirsdag blevet varetægtsfængslet i syv dage sigtet for afpresning og frihedsberøvelse af blandt andre en 18-årig mand fra Furesø-området. Det oplyser efterforskningskoordinator Henrik Laugesen fra Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Den sigtede blev anholdt på en adresse i Frederikssund tirsdag formiddag, men nægter ifølge Henrik Laugesen et hvert kendskab til de forbrydelser, han er sigtet for.

Den 18-årige mand fra Furesø har overfor politiet forklaret, at han og flere andre ofre i løbet af august måned blev kontaktet af den sigtede og flere andre formodede medgerningsmænd.

- De tilbyder den 18-årige og flere andre at være med til at »lave nogle penge«, men de lurer med det samme, at der er tale om kriminalitet, og de afviser at være med. Det ender med, at den sigtede truer ofrene »med det ene og det andet« til at udlevere kontooplysninger, NEM-ID og kopier af identitetspapirer, forklarer Henrik Laugesen.

Af hensyn det politiets videre efterforskning kan Henrik Laugesen ikke gå mere i detaljer med sagen.

- Nu venter der os et omfattende efterforskningsarbejde. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, blandt andet fordi, vi formoder, der er flere gerningsmænd, som vi skal have fat i, samt flere ofre, vi også skal tale med, siger Henrik Laugesen.

Han oplyser dog, at ofrenes personlige oplysninger i perioden frem til anholdelsen af den sigtede er blevet misbrugt.

Desuden fortæller han, at den sigtede og de øvrige formodede medgerningsmænd i forvejen er kendt af politiet for andre former for kriminalitet.

- Og ofrene har ingen tilknytning til kriminelle miljøer, siger Henrik Laugesen.