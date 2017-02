En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet for grov vold og for at have truet sin jævnaldrende kæreste/ekskæreste på livet i en lejlighed på Gefionvej i Frederikssund mandag formiddag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: 19-årig fængslet for grov vold og trusler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

19-årig fængslet for grov vold og trusler

Frederikssund - 28. februar 2017 kl. 15:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for at have begået grov vold og for at have truet sin jævnaldrende kæreste/ekskæreste på livet med en kniv mandag formiddag i en lejlighed i Frederikssund, hvor ingen af dem er tilmeldt folkeregistret, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Varetægtsfængslingen skete tirsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, og ifølge anklager Andreas Kjærulff fra Nordsjællands Politi er den 19-årige blevet fængslet til den 14. marts.

- Han erkender at have udøvet vold, men nægter, at det skulle have været af særlig grov karakter, og han nægter også at have truet hende på livet, siger anklageren.

Ifølge Andreas Kjærulff opsøgte kvinden tilsyneladende manden i en lejlighed, han har lånt på Gefionvej, hvor der opstod et skænderi mellem dem.

- Der har de så nogle trakasserier, der ender med, at han bliver ret så voldelig. Han truer hende på livet med en kniv, slår hende i hovedet, på kroppen og på benene, og på et tidspunkt vikler han en dyne om hendes hals, så kun ikke kan få vejret, fortæller Henrik Duus, specialkonsulent ved Nordsjællands Politi.

Kvinden fik vristet eller sparket sig fri af manden, og hun løb ud af lejligheden og ind til naboen, hvorfra der blev ringet til politiet klokken 9.37.

Politiet kom til stede, og de bestilte en ambulance til kvinden, som blev kørt til undersøgelse på Rigshospitalet. Her var meldingen siden fra lægerne, at hun havde såkaldte punktformede blødninger i øjnene, der viser, at hun havde været tæt på at blive kvalt, oplyser Henrik Duus.