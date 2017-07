19-årig er fortsat fængslet for overgreb på 11-årig

Frederiksborg Amts Avis overværede grundlovsforhøret af den 19-årige ved Retten i Hillerød for et par uger siden, hvor det fremgik, at den unge mand havde været i selskab med pigen, han har kendt gennem flere år, og sin kæreste. De sad og sendte såkaldte snapchats til hinanden på deres mobiltelefoner. Ifølge sigtelsen bad den unge mand om billeder uden tøj på og sendte et nøgenbillede af sig selv til den mindreårige pige samt en tekst om, at han ville have sex med hende. Men det var en fejl, at pigen fik det, for den rette modtager var hans kæreste, forklarede han i retten.