Send til din ven. X Artiklen: 16 borgere berørt af plejefirmakonkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

16 borgere berørt af plejefirmakonkurs

Frederikssund - 30. juni 2017 kl. 13:14 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plejefirmaet Pleje Plus ApS er gået konkurs, og det berører i Frederikssund Kommune 16 borgere, som kommunen nu midlertidigt overtager leveringen af personlig pleje og praktisk hjælp til, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- 16 personer er så få, at vi godt kan håndtere det. Vi har indkaldt ekstra personale, så vi midlertidigt kan overtage leveringen af de ydelser, de skal have. De har stadig frit valg og kan vælge en anden leverandør, Frederikssund Kommune har godkendt, herunder kommunen selv, siger Kasper Andersen (K), formand for Velfærdsudvalget.

Formanden for Velfærdsudvalget fortæller, at lokalpolitikerne er opmærksomme på risikoen for, at private plejefirmaer kan gå konkurs.

- Vi har snakket om, at der kan være behov for et nødberedskab administrativt, især hvis vi begynder at anvende private leverandører i større stil, for der er meget arbejde i at overtage medarbejdere fra konkursramte firmaer, siger den konservative politiker.

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) beklager også konkursen.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Hvis vi har en opgave »in house«, og der er et merforbrug, bevilger vi pengene, og så kører det videre. Sådan er det ikke med private firmaer, siger borgmesteren, som peger på, at der vil blive taget hånd om kommunens borgere.

Ifølge kommunens hjemmeside vil borgerne blive kontaktet telefonisk af medarbejdere fra visitationen i kommunen. De borgere, der skal have personlig pleje og/eller praktisk hjælp fredag eftermiddag og i weekenden, vil blive kontaktet fredag eftermiddag. Borgerne får ligeledes et brev fra kommunen, om at Frederikssund Kommune midlertidigt overtager opgaven.