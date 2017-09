Se billedserie De mange borgere trodsede regn og blæst for at komme med ud på byggepladsen var Marbækvej. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

100 mennesker på rundtur ved ny bro

Frederikssund - 15. september 2017 kl. 05:12 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 100 personer mødte op, da Vejdirektoratet torsdag gav borgere mulighed for at komme på rundvisning ved byggeriet af den nye fjordforbindelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Turen var den første ud af indtil videre to planlagte rundvisninger, som er en del af initiativet »På tur med projektchefen«, og klokken 16.30 var informationscenteret på Østersvej 4 i Frederikssund fyldt til randen.

- Det er godt at se, at så mange har lyst til at komme og høre mere. Vi havde slet ikke drømt om, at så mange mennesker ville dukke op, sagde projektchef Henrik Vincentsen.

Formålet med rundvisningen var at give folk et bedre indblik i, hvad der arbejdes med ude på byggepladsen lige nu. En af de fremmødte var Max Nissen, der var nysgerrig efter at høre mere.

- Det er et spændende og imponerende projekt, så det er rart at kunne følge med i udviklingen. Vi mærker jo virkelig trafikproblemerne, så det bliver godt, at den nye bro kan lette lidt på det, sagde Max Nissen, der bor i Frederikssund.

Det var dog ikke kun folk fra Frederikssund Kommune, der havde interesse i at se lidt nærmere på den nye fjordforbindelse.

- Jeg bor i Ølstykke og er som sådan ikke afhængig af den nye bro, men man har jo hørt om trafikproblemerne i årevis, så det er spændende at følge med i. Det er fantastisk at inddrage os borgere på den her måde, sagde Jette Iversen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 15. september.