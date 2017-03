Lasse Gram i FC Fjordbolds mål havde ikke meget at tage sig af i den tid, han var mellem stængerne, inden han blev afløst af Jonas Collin i slutfasen.

Fjordbold i DM-finalen

FC Fjordbold vandt med 6-0 ikke mindst takket være et hattrick af Azad Corlu, der i 2, halvleg rigtig var i hopla, når FC Fjordbold slog kontra.

Det var ikke mindst en defensiv af format, der fik kampen til at virke meget

ensidig. For når Lystrup forsøgte at gå til angreb, var det nærmest som om

de løb ind i en mur, og det var kun få gange Lasse Gram i Fjordbold måtte

bruge sin brede krop og skærme af.

Så var der mere snit over Fjordbolds offensiv. Martin Hansen hamrede et straffespark i kassen til 1-0.

Marco Thorhauge styrede med hælen i mål til 2-0 bare 16 sekunder senere, og Lystrup var så venlige at lave selvmål til 0-3. Lystrup satsede, og det gik ud over forsvarsspillet, så Azad Corlu havde let spil.

København vandt 6-2 over vestmestrene fra Kolding i den anden semifinale. I grundserien vandt Fjordbold med 6-3 i den ene kamp, mens København vandt den anden med 3-0.