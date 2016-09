Workshop - kinesiologi som livsfilosofi

Kinesiologi er en testmetode, hvor man gennem muskeltest kan komme i kontakt med underbevidstheden, og Bjerne Hansen vil lave øvelser med deltagerne. Som mennesker kan man bruge kunst, musik og kreativitet til at stimulere og udtrykke os på et dybere plan, lyder det blandt andet i invitationen.

Undervejs vil der være et musikalsk indslag, hvor deltagerne får mulighed for at bruge sangmusklerne. Bjerne Hansen har spillet musik siden han var 16 år gammel. Han arbejder dels som kinesiolog og er dels partner i en it-virksomhed. Han har i mere end 20 år holdt foredrag og kurser om personlig udvikling og livsfilosofi. Der er gratis adgang, og der vil være mulighed for at købe forfriskninger.