Voldtægtsforbryder på fri fod var tæt på drab

Først voldtog han en kvinde på en 21 år flere gange i en lejlighed. Derefter fik han en dom på over to års fængsel, men kunne gå fra retten som en fri mand, fordi han ankede dommen. Dengang i november sidste år var anklageren rasende og argumenterede for, at det var en krænkelse af retshåndhævelsen, men Østre Landret stadfæstede løsladelsen.

Den 20-årige mand var på fri fod, og imens han ventede på, at voldtægtssagen kom for Østre Landsret, var han tæt på at slå en 52-årig kvinde ihjel på en parkeringsplads på Teglbuen i Nivå. Det mener Nordsjællands Politi, der har tiltalt manden for forsøg på manddrab.

Episoden skete i maj måned sidste på. De to havde trods aldersforskellen haft et forhold, og de mødtes på parkeringspladsen for at tale tingene igennem. Efter sex, der var frivilligt, blev den 20-årige mand sur og begyndte at slå kvinden i ansigtet, tage kvælertag på hende og proppe en arbejdshandske eller lignende i halsen på hende. På et tidspunkt kom en mand i bil kørende ind på parkeringspladsen og så en varebil med to sæt fødder stikkende ud, og han troede, at det var et par, der dyrkede sex. Kort efter kom en rædselslagen kvinde dog løbende over til ham, forslået og råbende om hjælp. Hun havde udnyttet, at den 20-årige et øjeblik tøvede, da han blev forstyrret af den fremmede bil, og hun havde revet sig løs, fremgik det af grundlovsforhøret tilbage i maj, hvor den 20-årige mand blev varetægtsfængslet.