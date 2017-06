Vold i familien udløste nedsat straf

Sagen begyndte helt tilbage i november 2014, hvor den nu 26-årige mand i en lejlighed i Nivå ifølge anklageskriftet slog sin far fem-ti gange i ansigtet og tog kvælertag på ham med en hånd.

Desuden sparkede han sin mor over benene, rev hende i håret og bed hende i armen over venstre håndled.

Ifølge anklageskriftet havde han også skubbet sin nevø og givet sin svigerinde et slag mod venstre kind, men han blev kun dømt for at have bidt sin mor i hånden, slået sin far en gang og taget halsgreb på ham. Det fremgår af en udskrift af dommen.