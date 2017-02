Et indbrud i Humlebæk Dagcenter endte med, at en af de to gerningsmænd blev nedlagt af en politihund. Foto: Peter Andersen

Ville stjæle pengeskab: Tyv stoppet af politihund

Fredensborg - 04. februar 2017 kl. 17:19 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forsøg på at stjæle et pengeskab endte for en tyv natten til lørdag med, at han blev jagtet af en politihund, som til sidst fik fat i ham og stoppet ham, da han forsøgte at flygte fra politiet.

Kort forinden, klokken 01.40, havde politiet fået en anmeldelse fra en person, som så to lyskegler inde i Humlebæk Dagcenter på Ida Tesdorpfsvej. Det skulle vise sig, at der var tale om forsøg på at stjæle et pengeskab på 40 gange 60 centimeter. Tyvene var kommet ind ved at bryde et vindue op.

Da politibilen nåede frem, flygtede de to gerningsmænd i hver sin retning, og det lykkedes den ene af de to at slippe væk.

Den anden blev dog nedlagt af en politihund. Der er tale om en 28-årig mand fra Brøndby, som i forvejen er særdeles godt kendt af politiet for lignende kriminalitet. Han blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag.