Ved Retten i Helsingør forklarede en ung mand, at han er blevet ramt af posttraumatisk stress, efter at han sidste sommer blev udsat for vidnetrusler i Humlebæk. Foto: Sarah Marie Winther.

Vidne skulle trække sag tilbage

- Jeg har svært ved at huske ting, både på arbejdet og generelt, på grund af posttraumatisk stress. Det har været uoverskueligt at få hverdagen til at fungere. Alt ramlede. Jeg har sagt min lejlighed op og er flyttet hjem til mine forældre. Jeg var ved at blive fyret, fordi jeg ikke kunne møde på arbejde. Jeg ved, at jeg vil ligge og tænke over det her hele tiden, den næste måned. Jeg går ikke rundt i byen, når det er blevet mørkt, sagde manden.