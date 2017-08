Vidne fulgte efter beruset listetyv

En villaejer på Bournonvillesvej i Fredensborg hørte natten til søndag ved 2-tiden larm fra nede fra sin stue. Han står op og ser to mænd, der var trængt ind i huset efter at have brudt et vindue op. De to tyve stak af, men uden for ser et vidne to personer forlade huset, og vidnet fulgte efter og kunne udpege de to for betjentene i en patruljevogn, som var sendt til stedet. Den ene tyv når at stikke af, men politiet anholder en 28-årig mand, der bor i lokalområdet. Manden, der var godt beruset, bliver anholdt, og han vil søndag blive fremstillet i grundlovsforhør, oplyser vagtchef Marin Bakke, Nordsjællands Politi.